Вертолет совершил жесткую посадку в Воронежской области

Вертолет Robinson-44 совершил жесткую посадку в Воронежской области. ЧП произошло в районе поселка Колодезного в четверг, 16 мая.

По данным РЕН ТВ, при посадке вертолет завалился на бок. В момент аварии на борту находился пилот, он не пострадал.

Другие подробности инцидента выясняются.

15 мая вертолет упал в реку Гудзон в Нью-Йорке. Согласно последним данным, на борту находился только пилот. Он остался жив и был госпитализирован.

Журналист Сифан Ким опубликовал в Twitter видео момента падения вертолета. На кадрах видно, как вертолет пролетает над водой, но в какой-то момент пилот, вероятно, теряет управление, и вертолет начинает кружиться, а затем падает в реку.