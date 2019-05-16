Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Екатеринбургом
В ДТП с микроавтобусом в Свердловской области пострадали восемь человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел утром 16 мая на 295-м км трассы Пермь–Екатеринбург. Пассажирский микроавтобус Ford Transit, в салоне которого находились 12 пассажиров, съехал в кювет. В результате восемь человек пострадали, пишет ТагилСити.ру.
По данным регионального управления ГИБДД, всех пострадавших доставили в больницу для проведения осмотра. Водитель микроавтобуса травм не получил.
Как уточнил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, троим пассажирам опрокинувшегося микроавтобуса потребовалась госпитализация. Двоих доставили в медучреждение Первоуральска, одного — в Ревду. Пострадавшие получили различные травмы, в том числе переломы, порезы, ушибы, травмы головы. Двое из госпитализированных студенты, один — официально не работающий.
Горелых добавил, что водитель имеет всего три нарушения ПДД за всё время водительского стажа, два из которых — за нарушение скоростного режима.
По предварительной информации, водитель уснул за рулем, сообщает телеканал «360». В ГИБДД установили, что водитель находился за рулем более семи часов, делал одну остановку.
Уточняется, что микроавтобус не является рейсовым, он двигался по маршруту Уфа–Екатеринбург, пишет сайт kp.ru. Выясняются обстоятельства случившегося.
14 мая сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП.