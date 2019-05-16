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Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Екатеринбургом

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В ДТП с микроавтобусом в Свердловской области пострадали восемь человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел утром 16 мая на 295-м км трассы Пермь–Екатеринбург. Пассажирский микроавтобус Ford Transit, в салоне которого находились 12 пассажиров, съехал в кювет. В результате восемь человек пострадали, пишет ТагилСити.ру.

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По данным регионального управления ГИБДД, всех пострадавших доставили в больницу для проведения осмотра. Водитель микроавтобуса травм не получил.

Как уточнил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, троим пассажирам опрокинувшегося микроавтобуса потребовалась госпитализация. Двоих доставили в медучреждение Первоуральска, одного — в Ревду. Пострадавшие получили различные травмы, в том числе переломы, порезы, ушибы, травмы головы. Двое из госпитализированных студенты, один — официально не работающий.

Горелых добавил, что водитель имеет всего три нарушения ПДД за всё время водительского стажа, два из которых — за нарушение скоростного режима.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем, сообщает телеканал «360». В ГИБДД установили, что водитель находился за рулем более семи часов, делал одну остановку.

Уточняется, что микроавтобус не является рейсовым, он двигался по маршруту Уфа­–Екатеринбург, пишет сайт kp.ru. Выясняются обстоятельства случившегося.

14 мая сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП.

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