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Новое здание суда построят в Пскове почти за 200 млн рублей

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В Пскове в районе Завеличье планируют построить новое судебное здание. Стоимость работ оценили почти в 195,3 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

В новом здании предполагают разместить Псковский районный суд, Управление судебного департамента и органы судейского сообщества Псковской области. Средства на строительство направят из федерального бюджета, пишет Псковское агентство информации.

Площадь застройки составит почти 2 тыс. кв. м. Площадь в границах благоустройства составляет около 12 тыс. кв. м.

Выбрать подрядчика планируют 10 июня. Первый этап реализации проекта необходимо будет завершить к 15 декабря 2019 года. Второй этап строительства пройдет с января по октябрь 2020 года.

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