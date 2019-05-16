Порядка 10 тыс. кв. м сухой травы сгорело в Коми

В Княжпогостском районе Республики Коми произошел крупный пожар из-за пала травы. Сгорело порядка 10 тыс. кв. м сухостоя.

Как сообщили ИА «Комиинформ» в пресс-службе ГУ МЧС по республике, пожар начался в среду, 15 мая, около 14:25. Пожарные прибыли на место через несколько минут после поступления сообщения. В 14:55 возгорание удалось ликвидировать.

Огнем было уничтожено 10 тыс. кв. м сухой травы. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Погибших и пострадавших в ходе происшествия нет.

В ликвидации пожара были задействованы четыре человека личного состава пожарной охраны и автоцистерна.

В ГУ МЧС по Коми напоминают о том, что палы травы могут привести к серьезным последствиям. включая уничтожение хозяйственных и жилых строений.