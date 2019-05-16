Прямой эфир

Порядка 10 тыс. кв. м сухой травы сгорело в Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Княжпогостском районе Республики Коми произошел крупный пожар из-за пала травы. Сгорело порядка 10 тыс. кв. м сухостоя.

Как сообщили ИА «Комиинформ» в пресс-службе ГУ МЧС по республике, пожар начался в среду, 15 мая, около 14:25. Пожарные прибыли на место через несколько минут после поступления сообщения. В 14:55 возгорание удалось ликвидировать.

Огнем было уничтожено 10 тыс. кв. м сухой травы. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Погибших и пострадавших в ходе происшествия нет.

В ликвидации пожара были задействованы четыре человека личного состава пожарной охраны и автоцистерна.

В ГУ МЧС по Коми напоминают о том, что палы травы могут привести к серьезным последствиям. включая уничтожение хозяйственных и жилых строений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти 2,3 тыс. га леса выгорело в Тюменской области
Поджог считают причиной пожара в Прибайкальском национальном парке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017