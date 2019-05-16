ЦБ пожалуется в правоохранительные органы на лишенных лицензий страховщиков

Центробанк России планирует обратиться в правоохранительные органы в связи с работой страховых компаний «Респект» и НАСКО, которые были лишены лицензий. Как сообщает в четверг, 16 мая, ТАСС со ссылкой на зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, в данный момент готовятся соответствующие обращения.

15 мая Банк России лишил двух страховщиков лицензий за систематическое нарушение прав и законных интересов потребителей страховых услуг. В ЦБ отметили, что клиенты этих компаний жаловались на то, что страховщики необоснованно отказывали в страховых выплатах, нарушали сроки и порядок выплат, а также занижали суммы компенсаций.

При этом «Респект» и НАСКО входили в число лидеров в таких сферах, как страхование ответственности застройщиков и ОСАГО, и имели значительное число клиентов.