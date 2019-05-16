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Режим повышенной готовности введен в ЕАО из-за грозы

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Энергетики в Еврейской автономной области перешли на режим повышенной готовности в связи с грозой. При перебоях с электроснабжением ремонтные работы будут проводиться в кратчайшие сроки.

Режим повышенной готовности будет действовать до вечера 17 мая. В течение двух дней в регионе ожидается прохождение грозового фронта. Из-за погодных условий возможно повреждение линий электропередачи. Жителей ЕАО просят соблюдать осторожность и не приближаться к оборванным проводам, сообщает Vostokmedia.

Для избежания возможных отключений планируется поддержание наиболее надежной схемы электроснабжения. Во время режима повышенной готовности будут приостановлены все виды работ, кроме восстановительных.

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