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Ремонт начался на ключевой для Заволжья трассе в Волгоградской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Быковском районе Волгоградской области начались ремонтные работы на двух участках трассы Самара–Пугачев–Энгельс–Волгоград. Эта магистраль считается ключевой для всего Заволжья.

Трассу ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ее построили в 1970-х годах. Она давно требует капитального обновления, отмечает ИА «НовостиВолгограда.Ру».

В 2019 году должны быть отремонтированы наиболее поврежденные участки общей протяженностью более 20 км. Бригады работают недалеко от села Луговая Пролейка и у населенного пункта Нижний Балыклей. Планируется, что участки будут готовы к августу.

В этом году в рамках нацпроекта в регионе планируется отремонтировать 197 км дорог регионального и муниципального значения. Сейчас работы ведутся на 37 объектах. А к 2024 году должны обновить 1,9 тыс. км. На эти цели из бюджетов всех уровней выделен 31 млрд рублей.

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