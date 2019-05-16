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Дикую рысь поймали на территории Хабаровска

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Фото: todaykhv.ru
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Жители Хабаровска заметили дикую рысь, прогуливающуюся по городу. Спасатели поймали животное и увезли в тайгу.

Предполагается, что рысь еще зимой перешла по льду реки Амур и обосновалась в лесополосе рядом с жилыми кварталами. Гуляющее по городу животное заметили местные жители, они вызвали спасателей. Самка не проявляла агрессии и пыталась прятаться за мусорными контейнерами, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Спасателям удалось усыпить рысь. Животное вывезли в лес подальше от населенных пунктов.

Специалисты напоминают, что обычно рыси не проявляют агрессии по отношению к людям и не нападают, если их не провоцировать.

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