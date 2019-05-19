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Дворцовый переворот: самый дорогой отель Турции превратился в семейный

После реконструкции Titanic Mardan Palace стал еще роскошнее и начал работать по системе «всё включено»
Фото: Mardan Palace
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Дворцовый переворот: самый дорогой отель Турции превратился в семейный
2019-05-16 11:23:46">
2019-05-16 11:23:46
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В Анталье после масштабной реконструкции открылся отель Mardan Palace — один из самых дорогих и роскошных во всем Средиземноморье. Теперь он будет работать под брендом сети отелей Titanic. Некогда знаковое место для российских богачей пришло в упадок в 2017 году. После смены хозяев отель изменил концепцию и будет ориентироваться на семейный отдых. При этом визуально после ремонта отель изменился несильно: подправили некоторые детали, чтобы сделать пребывание максимально комфортным. Корреспондент «Известий» побывал в премиальном турецком отеле, чтобы оценить, действительно ли он стоит потраченных денег.

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Трудно описывать убранство Titanic Mardan Palace, не прибегнув к словам «золотой», «дорогой» и «роскошный». Первое, что бросается в глаза при входе в лобби отеля, — внушительных размеров лестница с хрустальными балясинами. Раньше цвет ковра был красным, но во время ремонта его сменили на синий. Это самое простое и заметное нововведение. Другие изменения потребовали значительно больше сил и затрат. Новому руководству пришлось решать острую проблему с нехваткой места в обеденной зоне. Для отеля, который из-за обилия роскоши снискал славу семизвездочного, очереди в основном ресторане — явление совершенно недопустимое. Для решения этой проблемы решили перестроить бассейн и убрать из него гондолы, на которых отдыхающих катали по территории отеля. К обеденной зоне теперь примыкает просторная терраса, да и сам бассейн стал более функциональным — теперь в нем могут плавать гости, а не лодки. Увеличили территорию пляжа: там появились просторные беседки и бунгало. Отреставрировали большой деревянный пирс в форме скорпиона — символа отеля. Береговую линию засыпали белым песком. Трудно не заметить его приятные свойства: песок не нагревается в жару и почти не прилипает к ногам.

Mardan Palace
Mardan Palace
Фото: Mardan Palace
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Как и прежде, в Mardan Palace есть два крыла с номерами, которые отличаются по стилю: европейское и османское. Разницы по цене между ними нет, а выбор типа номера основывается исключительно на предпочтении гостя. Ремонт в номерах был тоже скорее функциональным, чем капитальным. Мебель внутри решили не менять: кровати, столы, двери из ценных пород дерева, мраморные полы и стены в ванной — всё это не сослужило еще и десятой части срока своей службы. Если до реконструкции в Mardan Palace было около 20 типов номеров, то теперь их сократили до 11. Появились семейные апартаменты с прямым выходом в бассейн и огороженной террасой. Для того чтобы перекусить, не нужно даже выходить из номера — обслуживание по питанию круглосуточное, кроме того, есть бесплатный мини-бар. В каждом номере вне зависимости от категории есть ванна и отдельная душевая. Даже в стандартных комнатах балконы настолько большие, что там комфортно разместятся около 10 человек.

Mardan Palace
Mardan Palace
Фото: Mardan Palace
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До реконструкции гостям двухэтажных номеров приходилось мириться с тем, что через террасу их номеров постоянно ходили другие постояльцы. Теперь территорию каждого номера огородили, а для прохода в ресторан построили систему мостов. При этом разница в отделке между стандартными номерами и люксами минимальна: концентрация дорогой мебели на квадратный метр в обоих случаях превышает все мыслимые пределы. Основные различия между номерами в количестве комнат и размерах: от 42 до 145 кв. м. Помимо этого, имеются отдельные домики Lake house площадью до 170 кв. м. Там есть отдельные бассейны, свой ресторан, бар и круглосуточный личный консьерж-сервис, готовый выполнить любую прихоть постояльца. Самые дорогие категории — президентский и королевский люксы с двумя террасами, кинотеатром и роялем.

Mardan Palace
Mardan Palace  Lake house

Lake house

Фото: Mardan Palace
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Руководство отеля рассчитывает на всплеск интереса со стороны российских туристов. Уже были заключены договоры с несколькими крупными туроператорами, которые целенаправленно занимаются развитием турецкого направления.

Роскошному кораблю опытный капитан

Всё же основной упор в ходе реконструкции делался не на внешние изменения, а на смену концепции. Под брендом Titanic Mardan Palace перестанет быть отелем для нуворишей и станет ориентироваться преимущественно на семейный отдых. Для этого пришлось ни много ни мало превратить его в рай для детей: построить новый аквапарк, создать с нуля качественный мини-клуб с педагогами, говорящих на разных языках.

Mardan Palace
Mardan Palace
Фото: Mardan Palace
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«Этот отель заново рождается. То, как он использовался ранее, совершенно не соответствовало тому, как должно было быть. Его постройка обошлась почти в €1,5 млрд. Несмотря на то что были потрачены колоссальные средства на строительство, функционал, на который рассчитывали туристы, не был предоставлен. Из-за этого у отеля сложилась такая судьба. Вместо того чтобы строить полноценный resort, его сделали отелем городского типа. Семейный отдых здесь не предполагался», — подчеркнул генеральный директор отеля Titanic Mardan Palace Орхан Гёкчен.

По его словам, только здания для того, чтобы отель был успешным, недостаточно. Такому кораблю нужен был хороший капитан. Из-за управленческих просчетов Mardan Palace в свое время пришел в упадок. Именно сервис — больное место отеля в прошлом — с приходом бренда Titanic стал его козырной картой. Чтобы обеспечить гостям должный уровень комфорта, новое руководство наняло свыше 1300 человек. Даже по меркам Турции это абсолютный рекорд по числу персонала. Набирали, как утверждают представители группы Titanic, лучших из лучших с опытом работы в отелях премиум-класса. Если турецкие отели в целом признанные мастера по части сервиса, то в Mardan Palace замахнулись на звание чемпионов мира. Многие сотрудники свободно говорят на русском и практически все знают его на базовом уровне. У каждого из гостей есть ассистент, связь с которым поддерживается через мессенджеры.

Mardan Palace
Mardan Palace
Фото: Mardan Palace
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«В таком отеле должны работать только лучшие сотрудники. Мы собрали все звездные кадры Антальи, именно по этой причине многие другие отели нас не любят, — рассказал Гёкчен, — За национальные кухни будут отвечать повара-иностранцы. Сейчас они ждут получения разрешения на работу. Мы пришли сюда за тем, чтобы обеспечить лучший в мире сервис в resort-отеле. Этот дворец не прожил по достоинству ту жизнь, которую заслужил».

Территория Titanic Mardan Palace закрытая, попасть сюда с улицы невозможно. Из-за особенностей устройства территории здесь, например, нет нужды в типичных для турецких отелей резиновых браслетах.

«На всех точках входа есть охрана. Нельзя зайти, чтобы «просто спросить». У нас есть система безопасности, которая следит за всеми входящими гостями. Нет даже карточек на полотенце: вы просто получаете их, приходя на пляж. Учитывая то, что для VIP-комнат мы предоставляем алкоголь высокого качества в самих номерах, система с браслетами тут попросту не актуальна», — отметил генеральный директор отеля Titanic Mardan Palace. В отеле есть услуга разового посещения, но стоит она достаточно дорого — около €300 с человека, что сравнимо с одной ночью пребывания. При этом минимальный период пребывания в отеле составляет пять дней.

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Вкусовое предпочтение

Главный ресторан — Босфорус — единственное место в отеле с питанием по типу шведского стола. На завтрак подают несколько видов каш, омлетов, а также блины с начинками и сырники. Несколько столов заставлены местными и импортными сырами, мясной и рыбной нарезкой, свежими фруктами, овощами, салатами и выпечкой. Помимо кофе или чая, гости могут выбрать из нескольких видов свежевыжатого сока. В обеденное время на стойках появляются разнообразные блюда из рыбы, мяса, морепродуктов и овощей — как горячих, так и холодных. Для тех, кто борется с соблазном попробовать всё и бережет фигуру, есть стойка с диетическим меню. К ужину ассортимент блюд полностью меняется: и без того разнообразное меню дополняют роллы и суши из-под ножа. Есть и детское меню, и баночки с питанием для самых маленьких.

Mardan Palace
Mardan Palace
Фото: Mardan Palace
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Помимо основного ресторана на территории Titanic Mardan Palace работает еще восемь заведений a la carte. Здесь можно попробовать блюда индийской, турецкой, итальянской, греческой кухни. Есть также три платных ресторана, в том числе Beef grill club с широким выбором стейков и мясных блюд. Один из бесплатных ресторанов работает в круглосуточном режиме. В меню представлены не дежурные закуски и снеки, а полноценные блюда: пять видов пасты, салаты, супы, блюда из мяса, рыбы и десерты. В лобби с утра и до позднего вечера работает кондитерская со сладостями собственного производства. Абсолютно во всех ресторанах напитки приносят официанты. Отель работает по системе Golden Inclusive — крепкий алкоголь только импортного производства, а вино и пиво — местного.

«Далеко не всегда можно даже за большие деньги купить то, что ты хочешь. В принципе это и была большая проблема отеля. Сейчас очень хочется, чтобы люди получали то, что хотят за те деньги, которые они заплатили, — подчеркнул генеральный директор туроператора TEZ Tour Россия Дмитрий Шершнев. — В сегменте VIP-туров виден всплеск по продажам отелей высокого уровня. Как только появились цены на Titanic Mardan Palace еще до завершения его перестройки, у нас пошли продажи. Произошла синергия, когда бренд Titanic и бренда Mardan сработали вместе. И получилось даже не сложение, а умножение. В хорошем смысле слова это взрывоопасное сочетание». По данным туроператора TEZ Tour, минимальная цена на тур в отель Titanic Mardan Palace в этом сезоне составила 89 400 рублей с человека за неделю. А стоимость тура с недельным размещение в королевском люксе составляет 1 млн 312 тыс. рублей.

​Mardan Palace
​ Mardan Palace
Фото: ​Mardan Palace

Еще одно направление, на котором отель собирается сосредоточиться, — проведение свадеб. Дворцовая архитектура и богатые интерьеры прекрасно подходят для проведения пышных торжеств. Безусловно, закрыть весь отель под такое мероприятие — удовольствие, которое могут позволить себе очень немногие. Впрочем, обойтись можно и без этого: для организации мероприятий на нижнем этаже отеля есть просторный банкетный зал.

Желание угодить каждому гостю и исполнить любое его желание — такую миссию ставят перед собой хозяева обновленного Titanic Mardan Palace. В конце концов те, кто приедет в дворец для того, чтобы искать в нем недочеты, найдут их даже здесь, но для качественного отдыха в этом отеле есть всё и даже больше.

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