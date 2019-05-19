Дворцовый переворот: самый дорогой отель Турции превратился в семейный

В Анталье после масштабной реконструкции открылся отель Mardan Palace — один из самых дорогих и роскошных во всем Средиземноморье. Теперь он будет работать под брендом сети отелей Titanic. Некогда знаковое место для российских богачей пришло в упадок в 2017 году. После смены хозяев отель изменил концепцию и будет ориентироваться на семейный отдых. При этом визуально после ремонта отель изменился несильно: подправили некоторые детали, чтобы сделать пребывание максимально комфортным. Корреспондент «Известий» побывал в премиальном турецком отеле, чтобы оценить, действительно ли он стоит потраченных денег.

Заманчивые своды

Трудно описывать убранство Titanic Mardan Palace, не прибегнув к словам «золотой», «дорогой» и «роскошный». Первое, что бросается в глаза при входе в лобби отеля, — внушительных размеров лестница с хрустальными балясинами. Раньше цвет ковра был красным, но во время ремонта его сменили на синий. Это самое простое и заметное нововведение. Другие изменения потребовали значительно больше сил и затрат. Новому руководству пришлось решать острую проблему с нехваткой места в обеденной зоне. Для отеля, который из-за обилия роскоши снискал славу семизвездочного, очереди в основном ресторане — явление совершенно недопустимое. Для решения этой проблемы решили перестроить бассейн и убрать из него гондолы, на которых отдыхающих катали по территории отеля. К обеденной зоне теперь примыкает просторная терраса, да и сам бассейн стал более функциональным — теперь в нем могут плавать гости, а не лодки. Увеличили территорию пляжа: там появились просторные беседки и бунгало. Отреставрировали большой деревянный пирс в форме скорпиона — символа отеля. Береговую линию засыпали белым песком. Трудно не заметить его приятные свойства: песок не нагревается в жару и почти не прилипает к ногам.

Mardan Palace Фото: Mardan Palace

Как и прежде, в Mardan Palace есть два крыла с номерами, которые отличаются по стилю: европейское и османское. Разницы по цене между ними нет, а выбор типа номера основывается исключительно на предпочтении гостя. Ремонт в номерах был тоже скорее функциональным, чем капитальным. Мебель внутри решили не менять: кровати, столы, двери из ценных пород дерева, мраморные полы и стены в ванной — всё это не сослужило еще и десятой части срока своей службы. Если до реконструкции в Mardan Palace было около 20 типов номеров, то теперь их сократили до 11. Появились семейные апартаменты с прямым выходом в бассейн и огороженной террасой. Для того чтобы перекусить, не нужно даже выходить из номера — обслуживание по питанию круглосуточное, кроме того, есть бесплатный мини-бар. В каждом номере вне зависимости от категории есть ванна и отдельная душевая. Даже в стандартных комнатах балконы настолько большие, что там комфортно разместятся около 10 человек.

Mardan Palace Фото: Mardan Palace

До реконструкции гостям двухэтажных номеров приходилось мириться с тем, что через террасу их номеров постоянно ходили другие постояльцы. Теперь территорию каждого номера огородили, а для прохода в ресторан построили систему мостов. При этом разница в отделке между стандартными номерами и люксами минимальна: концентрация дорогой мебели на квадратный метр в обоих случаях превышает все мыслимые пределы. Основные различия между номерами в количестве комнат и размерах: от 42 до 145 кв. м. Помимо этого, имеются отдельные домики Lake house площадью до 170 кв. м. Там есть отдельные бассейны, свой ресторан, бар и круглосуточный личный консьерж-сервис, готовый выполнить любую прихоть постояльца. Самые дорогие категории — президентский и королевский люксы с двумя террасами, кинотеатром и роялем.

Mardan Palace Lake house Фото: Mardan Palace

Руководство отеля рассчитывает на всплеск интереса со стороны российских туристов. Уже были заключены договоры с несколькими крупными туроператорами, которые целенаправленно занимаются развитием турецкого направления.

Роскошному кораблю —опытный капитан

Всё же основной упор в ходе реконструкции делался не на внешние изменения, а на смену концепции. Под брендом Titanic Mardan Palace перестанет быть отелем для нуворишей и станет ориентироваться преимущественно на семейный отдых. Для этого пришлось ни много ни мало превратить его в рай для детей: построить новый аквапарк, создать с нуля качественный мини-клуб с педагогами, говорящих на разных языках.

Mardan Palace Фото: Mardan Palace

«Этот отель заново рождается. То, как он использовался ранее, совершенно не соответствовало тому, как должно было быть. Его постройка обошлась почти в €1,5 млрд. Несмотря на то что были потрачены колоссальные средства на строительство, функционал, на который рассчитывали туристы, не был предоставлен. Из-за этого у отеля сложилась такая судьба. Вместо того чтобы строить полноценный resort, его сделали отелем городского типа. Семейный отдых здесь не предполагался», — подчеркнул генеральный директор отеля Titanic Mardan Palace Орхан Гёкчен.

По его словам, только здания для того, чтобы отель был успешным, недостаточно. Такому кораблю нужен был хороший капитан. Из-за управленческих просчетов Mardan Palace в свое время пришел в упадок. Именно сервис — больное место отеля в прошлом — с приходом бренда Titanic стал его козырной картой. Чтобы обеспечить гостям должный уровень комфорта, новое руководство наняло свыше 1300 человек. Даже по меркам Турции — это абсолютный рекорд по числу персонала. Набирали, как утверждают представители группы Titanic, лучших из лучших с опытом работы в отелях премиум-класса. Если турецкие отели в целом признанные мастера по части сервиса, то в Mardan Palace замахнулись на звание чемпионов мира. Многие сотрудники свободно говорят на русском и практически все знают его на базовом уровне. У каждого из гостей есть ассистент, связь с которым поддерживается через мессенджеры.

Mardan Palace Фото: Mardan Palace

«В таком отеле должны работать только лучшие сотрудники. Мы собрали все звездные кадры Антальи, именно по этой причине многие другие отели нас не любят, — рассказал Гёкчен, — За национальные кухни будут отвечать повара-иностранцы. Сейчас они ждут получения разрешения на работу. Мы пришли сюда за тем, чтобы обеспечить лучший в мире сервис в resort-отеле. Этот дворец не прожил по достоинству ту жизнь, которую заслужил».

Территория Titanic Mardan Palace закрытая, попасть сюда с улицы невозможно. Из-за особенностей устройства территории здесь, например, нет нужды в типичных для турецких отелей резиновых браслетах.

«На всех точках входа есть охрана. Нельзя зайти, чтобы «просто спросить». У нас есть система безопасности, которая следит за всеми входящими гостями. Нет даже карточек на полотенце: вы просто получаете их, приходя на пляж. Учитывая то, что для VIP-комнат мы предоставляем алкоголь высокого качества в самих номерах, система с браслетами тут попросту не актуальна», — отметил генеральный директор отеля Titanic Mardan Palace. В отеле есть услуга разового посещения, но стоит она достаточно дорого — около €300 с человека, что сравнимо с одной ночью пребывания. При этом минимальный период пребывания в отеле составляет пять дней.

Вкусовое предпочтение

Главный ресторан — Босфорус — единственное место в отеле с питанием по типу шведского стола. На завтрак подают несколько видов каш, омлетов, а также блины с начинками и сырники. Несколько столов заставлены местными и импортными сырами, мясной и рыбной нарезкой, свежими фруктами, овощами, салатами и выпечкой. Помимо кофе или чая, гости могут выбрать из нескольких видов свежевыжатого сока. В обеденное время на стойках появляются разнообразные блюда из рыбы, мяса, морепродуктов и овощей — как горячих, так и холодных. Для тех, кто борется с соблазном попробовать всё и бережет фигуру, есть стойка с диетическим меню. К ужину ассортимент блюд полностью меняется: и без того разнообразное меню дополняют роллы и суши из-под ножа. Есть и детское меню, и баночки с питанием для самых маленьких.

Mardan Palace Фото: Mardan Palace

Помимо основного ресторана на территории Titanic Mardan Palace работает еще восемь заведений a la carte. Здесь можно попробовать блюда индийской, турецкой, итальянской, греческой кухни. Есть также три платных ресторана, в том числе Beef grill club с широким выбором стейков и мясных блюд. Один из бесплатных ресторанов работает в круглосуточном режиме. В меню представлены не дежурные закуски и снеки, а полноценные блюда: пять видов пасты, салаты, супы, блюда из мяса, рыбы и десерты. В лобби с утра и до позднего вечера работает кондитерская со сладостями собственного производства. Абсолютно во всех ресторанах напитки приносят официанты . Отель работает по системе Golden Inclusive — крепкий алкоголь только импортного производства, а вино и пиво — местного.

«Далеко не всегда можно даже за большие деньги купить то, что ты хочешь. В принципе это и была большая проблема отеля. Сейчас очень хочется, чтобы люди получали то, что хотят за те деньги, которые они заплатили, — подчеркнул генеральный директор туроператора TEZ Tour Россия Дмитрий Шершнев. — В сегменте VIP-туров виден всплеск по продажам отелей высокого уровня. Как только появились цены на Titanic Mardan Palace еще до завершения его перестройки, у нас пошли продажи. Произошла синергия, когда бренд Titanic и бренда Mardan сработали вместе. И получилось даже не сложение, а умножение. В хорошем смысле слова это взрывоопасное сочетание». По данным туроператора TEZ Tour, минимальная цена на тур в отель Titanic Mardan Palace в этом сезоне составила 89 400 рублей с человека за неделю. А стоимость тура с недельным размещение в королевском люксе составляет 1 млн 312 тыс. рублей.

Еще одно направление, на котором отель собирается сосредоточиться, — проведение свадеб. Дворцовая архитектура и богатые интерьеры прекрасно подходят для проведения пышных торжеств. Безусловно, закрыть весь отель под такое мероприятие — удовольствие, которое могут позволить себе очень немногие. Впрочем, обойтись можно и без этого: для организации мероприятий на нижнем этаже отеля есть просторный банкетный зал.

Желание угодить каждому гостю и исполнить любое его желание — такую миссию ставят перед собой хозяева обновленного Titanic Mardan Palace. В конце концов те, кто приедет в дворец для того, чтобы искать в нем недочеты, найдут их даже здесь, но для качественного отдыха в этом отеле есть всё и даже больше.