СМИ узнали о поставках Ираном нефти в Китай в обход санкций США

Исламская Республика Иран поставила в Китай нефть в обход санкций США. По данным сайта Refinitiv Eikon, танкер Marshal Z выгрузил около 130 тыс. т нефти в резервуары-хранилища недалеко от китайского города Чжоушань.

Поставка нефти в Китай заняла несколько месяцев, отмечает Reuters. Груз сопровождали поддельные документы, а нефть перегружалась в четыре разных судна, пишет в четверг, 16 мая, «Газета.ру».

Агентство следило за передвижениями танкера с января, используя ежедневно отслеживаемые данные о судне. Однако его владельцев определить так и не удалось. Танкер был продан неизвестному покупателю и предназначен для использования в качестве плавучего хранилища.

8 мая Иран уведомил членов договора от 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), — Францию, Великобританию, Германию, Россию и Китай — о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране указали, что меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов в должной мере решить возникшие проблемы.

В мае США ввели ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в Иране. Новые санкции затронут производство железа, стали, алюминия и меди в Исламской Республике. Ограничения коснутся как производителей, так и тех, кто торгует этой продукцией из Ирана.

9 мая Москва призвала все страны не сворачивать экономические связи с Ираном, в том числе закупку иранской продукции, в первую очередь энергоносителей.