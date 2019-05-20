Удаленный доступ: без конкуренции расходы на энергетику ДФО удвоятся

На субсидирование энерготарифов Дальнего Востока в ближайшие пять лет может потребоваться дополнительно 90 млрд рублей в год, что в 2,5 раза выше нынешнего уровня. Это произойдет, если не предусмотреть конкурентный отбор проектов модернизации объектов и не допустить потенциальных инвесторов в энергетику региона. Такие расчеты «Известиям» предоставили в аналитическом агентстве Vygon Consulting. О необходимости развития конкуренции в дальневосточной энергетике говорят и другие эксперты, а также представители Сообщества потребителей энергии (СПЭ). Там считают предложенную компанией «РусГидро» (контролирует все тепловые электростанции на Дальнем Востоке) инвестиционную программу модернизации мощности недостаточно проработанной.

Голос потребителей

В 2019 году в России началась программа модернизации старых ТЭС по договорам предоставления мощности (ДПМ, предусматривают повышенную плату потребителей за мощность, выработанную модернизированными энергоблоками). Большая часть проектов будет отобрана на конкурсе, кроме тех, что расположены на Дальнем Востоке и входят в группу «РусГидро». В феврале этого года Минэнерго предложило утверждать программу обновления этих ТЭС постановлением правительства. А в апреле направило в кабмин предложения о модернизации, сформированные в «РусГидро». Всего предлагается к 2031 году обновить четыре станции общей мощностью 1,265 ГВт. Как ранее заявлял глава «РусГидро» Николай Шульгинов, капитальные расходы на реализацию этой программы в случае ее утверждения правительством составят около 153 млрд рублей. В пресс-службе компании «Известиям» сообщили, что 153 млрд рублей –– это предварительные расчеты в ценах 2015–2017 годов. Стоимость проектов уже скорректирована под цены 2019-го и существенно не увеличилась. В «РусГидро» отметили, что формировали заявки с учетом планов экономического развития и перспективных проектов ДФО.

Однако в НП «Сообщество потребителей энергии» (СПЭ) инвестиционные запросы «РусГидро» считают недостаточно проработанными и избыточными. Месяц назад организация направила письмо на имя вице-премьера Дмитрия Козака, в котором предложила альтернативные варианты модернизации энергообъектов на Дальнем Востоке, в частности, использование конкурсного отбора. СПЭ также попросило Дмитрия Козака оценить объективную потребность в обновлении энергетической инфраструктуры. По словам замдиректора ассоциации Валерия Дзюбенко, «РусГидро» составляла заявки без консультаций с потребителями.

Кроме того, в СПЭ выступили против предложенного Минэнерго «безальтернативного и внеконкурсного определения компании «РусГидро» в качестве получателя средств и исполнителя проектов по модернизации тепловых электростанций». В организации считают, что это несет риски необоснованного повышения капитальных затрат.

В ассоциации также называют недостаточными компетенции «РусГидро» в строительстве именно объектов тепловой генерации. В качестве примеров приводится ситуация со строительством тепловой электростанции в городе Советская Гавань и Сахалинской ГРЭС-2. Действительно, в 2018 году Счетная палата раскритиковала «РусГидро» за срыв сроков ввода в эксплуатацию обеих электростанций (они должны были начать работу еще в 2016-м). В контрольном органе указали, что основная причина несоблюдения сроков –– некачественная подготовка проектно-сметной документации. Также в отчете Счетной палаты отмечалось, что инвестпрограмма «РусГидро» не в полной мере скоординирована с установленными параметрами развития Единой энергетической системы России.

В «РусГидро» причины задержки строительства «Известиям» не прокомментировали, но отметили, что обе электростанции будут введены уже в нынешнем году –– на Сахалине до 30 июня, а в Советской Гавани –– до конца 2019-го. В Минэнерго подтвердили эти данные и сообщили, что срыв срока запуска в эксплуатацию Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) в 2018 году вызван произошедшей 28 октября прошлого года аварией, последствия которой уже устранены в полном объеме.

Валерий Дзюбенко отметил, что СПЭ считает целесообразным использовать рыночные механизмы для повышения качества инвестирования в объекты электроэнергетики.

–– К участию в этих проектах могут быть привлечены другие компании, имеющие большие компетенции в сфере строительства энергоблоков, –– подчеркнул он.

Меньше нагрузки

Эксперты разделяют такую точку зрения. Старший консультант Vygon Consulting Николай Посыпанко заявил «Известиям», что, если не предусмотреть конкурентный отбор проектов модернизации и не допустить потенциальных инвесторов в энергетику Дальнего Востока, субсидии для ДФО в ближайшие пять лет могут вырасти в 2,5 раза и достигнуть 90 млрд рублей в год. С 2017 года потребители электроэнергии европейской части России, Урала и Сибири доплачивают за снижение тарифов для бизнеса ДФО. По мнению Николая Посыпанко, реализация ДПМ на внеконкурсной основе усугубит проблему перекрестного субсидирования, усилив нагрузку на потребителей европейской части страны, которым эти электростанции по сути не нужны.

Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с «Известиями» поддержал идею о формировании конкуренции в энергетическом секторе ДФО.

–– В свое время энергоактивы были переданы государственной «РусГидро», поскольку у российских инвесторов не было экономических стимулов для их покупки, как в европейской части России, –– отметил эксперт.

Он добавил, что можно начать сотрудничество с инвесторами из Китая, Южной Кореи, Японии. Практика показывает, что у китайцев получается вести строительство с меньшими затратами, подчеркнул Сергей Пикин.

Окончательное решение о включении дальневосточных энергетических объектов в программу модернизации будет приниматься правительственной комиссией под руководством Дмитрия Козака, сообщили в Минэнерго. Пресс-секретарь вице-премьера Илья Джус сказал «Известиям», точная дата заседания комиссии пока не определена.