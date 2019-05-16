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В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка

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Полицейские и администрация Усть­­-Вымского района республики Коми выясняют обстоятельства инцидента, когда мужчина забрал из детского сада не своего ребенка.

С заявлением в полицию обратилась заведующая учреждения, она пояснила, что отец одной из воспитанниц увел из детсада не свою дочь, передает «Российская газета». Сотрудники полиции выехали на место ЧП, но к тому времени уже выяснилось, что мужчина осознал ошибку, привел чужого ребенка обратно в детский садик и забрал своего.

Объясняя ситуацию, мужчина сказал, что перепутал свою дочь с другой девочкой. Администрация района начала в учреждении проверку.

Накануне стало известно, что Следственный комитет России по Красноярскому краю начал проверку в отношении воспитателя детского сада в Красноярске, наблюдавшей за тем, как дети избивали одного ребенка.

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