Львица Виктория умерла в зоопарке Челябинска

Администрация зоопарка в Челябинске сообщила о смерти львицы Виктории. Ей было 17 лет, и в последний год животное тяжело болело. Ветеринары оказывали Виктории всевозможную помощь, чтобы продлить ей жизнь.

По словам представителей зоопарка, которые приводятся на сайте «Первого областного», львы Виктория и Ричард были одними из самых популярных питомцев. «Многие посетители помнят их еще совсем крошечными: спокойный Ричард и игривая Вика. Она пронесла эту игривость через всю жизнь».

Ранее сообщалось о несчастном случае в парке имени Гагарина в Челябинске. Там дикий волк покусал ребенка после того, как тот захотел с ним поиграть. Это произошло в неофициальном контактном зоопарке.