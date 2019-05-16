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Львица Виктория умерла в зоопарке Челябинска

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Администрация зоопарка в Челябинске сообщила о смерти львицы Виктории. Ей было 17 лет, и в последний год животное тяжело болело. Ветеринары оказывали Виктории всевозможную помощь, чтобы продлить ей жизнь.

По словам представителей зоопарка, которые приводятся на сайте «Первого областного», львы Виктория и Ричард были одними из самых популярных питомцев. «Многие посетители помнят их еще совсем крошечными: спокойный Ричард и игривая Вика. Она пронесла эту игривость через всю жизнь».

Ранее сообщалось о несчастном случае в парке имени Гагарина в Челябинске. Там дикий волк покусал ребенка после того, как тот захотел с ним поиграть. Это произошло в неофициальном контактном зоопарке.

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