Защитников сквера в Екатеринбурге продолжили задерживать после акций протеста

В Екатеринбурге суд арестовал 21 участника акций протеста против постройки храма в сквере. Как сообщает «РИА Новости» в четверг, 16 мая, Верх-Исетский районный суд города вынес такое решение по итогам рассмотрения дел, возбужденных по статье «Мелкое хулиганство» (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ).

Гражданам, признанным виновными по данной статье, предстоит административный арест сроком от трех до десяти суток.

Между тем, как сообщают местные СМИ, в месте проведения акций продолжаются задержания. Как отмечает издание «Новый день», полиция задерживает граждан даже после окончания протестных выступлений.

Первая стихийная акция протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере возле драмтеатра прошла 13 мая. Горожане, собравшиеся около стройплощадки, снесли забор, которым она была огорожена. Выступления защитников сквера продолжились 15 мая, в результате были задержаны 26 человек, трое попали в больницу.

Храм святой Екатерины планируется построить вместо разрушенного в советское время. Открытие должно состояться в 2023 году, к 300-летию города. В настоящее время на месте строительства находится сквер. Протестующие против строительства призывают отказаться от планов по возведению церкви, поскольку ради этого придется вырубить деревья, которых, по их мнению, в городе и так мало.