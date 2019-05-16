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В московском зоопарке вылупились три рогатых вороненка

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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В московском зоопарке родились три птенца кафрского рогатого ворона. Это первый случай «многодетности» этих птиц в неволе, рассказала директор зоосада Светлана Акулова.

В дикой природе кафрские вороны дают потомство раз в десять лет, в неволе в лучшем случае приносят одного птенца в год. В этот раз специалисты пристально следили за самкой и, как только она начала вести себя беспокойно, забрали яйца в инкубатор, иначе она могла бы их разбить (в естественной среде это происходит нередко), передает портал мэра и правительства Москвы.

Теперь в зоопарке семь кафрских рогатых воронов: родители, два старших птенца, появившихся на свет в 2017 и 2018 году, и новорожденные. Взрослые птицы живут на старой территории, подростки — в отдельном вольере рядом с венценосными журавлями, новорожденные пока находятся во внутренних помещениях, их переведут наружу примерно через месяц. Тогда же орнитологи начнут проводить с ними развивающие занятия: этот вид птиц считается одним из самых умных, и им нужно развивать мозг.

Кафрский рогатый ворон занесен в Красную книгу как крайне уязвимый вид. По прогнозам ученых, он может исчезнуть в естественной среде в ближайшие 10–15 лет, и резервная популяция в зоопарках — единственный способ спасти их от вымирания.

25 апреля, во Всемирный день пингвина, московский зоопарк впервые провел «пингвиний парад»: посетители увидели, как птицы идут из зимнего помещения в летнее по 100-метровому коридору. Чтобы у пингвинов не было стресса, число зрителей ограничили — попасть на парад смогли только победители интернет-конкурса «Всегда во фраке».

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