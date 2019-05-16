Два миллиона украинцев уедут летом в Европу на заработки

В 2019 году Украину могут покинуть еще 2 млн человек — они поедут на заработки в Европу. Об этом сообщили украинские «Вести» в среду, 15 мая.

Украинцев активно приглашают на сезонные работы в Европу.

При этом в Болгарию зовут официантов и горничных, в Финляндию, Литву, Швецию, Польшу — сборщиков ягод.

Более того, на сайтах трудоустройства есть приглашения даже из бывших союзных республик, например, из Эстонии, где требуется семейная пара на ферму.

Отмечается, что если экономить на еде, то за сезон можно заработать €4–5 тыс.

При этом уже побывавшие на заработках отмечают, что, несмотря на самые щедрые обещания и перспективы, нужно понимать: всё может оказаться не настолько радужно. Зачастую на плантациях царит жесткая дисциплина и любая провинность, опоздание и простой караются штрафом.

1 мая сообщалось, что политика украинизации вызывает отторжение юго-востока страны и разрушает промышленность.