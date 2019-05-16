Прямой эфир

Два миллиона украинцев уедут летом в Европу на заработки

0
Фото: TASS/ZUMA/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2019 году Украину могут покинуть еще 2 млн человек — они поедут на заработки в Европу. Об этом сообщили украинские «Вести» в среду, 15 мая.

Украинцев активно приглашают на сезонные работы в Европу.

При этом в Болгарию зовут официантов и горничных, в Финляндию, Литву, Швецию, Польшу — сборщиков ягод.

Более того, на сайтах трудоустройства есть приглашения даже из бывших союзных республик, например, из Эстонии, где требуется семейная пара на ферму.

Отмечается, что если экономить на еде, то за сезон можно заработать €4–5 тыс.

При этом уже побывавшие на заработках отмечают, что, несмотря на самые щедрые обещания и перспективы, нужно понимать: всё может оказаться не настолько радужно. Зачастую на плантациях царит жесткая дисциплина и любая провинность, опоздание и простой караются штрафом.

1 мая сообщалось, что политика украинизации вызывает отторжение юго-востока страны и разрушает промышленность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты спрогнозировали скорую отмену санкций Украины против России
Медведчук назвал Порошенко работавшим на раскол Украины президентом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017