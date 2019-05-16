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Пожар на бензоскладе в Ленинградской области ликвидирован

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пожарные потушили возгорание в складском сооружении в Свердловском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области. Об этом в четверг, 16 мая, сообщил главк МЧС по региону на своем сайте.

«Информации о пострадавших не поступало», — цитирует cообщение управление ГУ МЧС по региону.

К ликвидации пожара привлечено 55 человек и 14 единиц техники

Ранее, 16 мая, cообщалось, что в Ленобласти площадь пожара на cкладах с бензином доcтигла 12 тыс. кв. м.

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