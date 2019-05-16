Пожар на бензоскладе в Ленинградской области ликвидирован
Пожарные потушили возгорание в складском сооружении в Свердловском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области. Об этом в четверг, 16 мая, сообщил главк МЧС по региону на своем сайте.
«Информации о пострадавших не поступало», — цитирует cообщение управление ГУ МЧС по региону.
К ликвидации пожара привлечено 55 человек и 14 единиц техники
Ранее, 16 мая, cообщалось, что в Ленобласти площадь пожара на cкладах с бензином доcтигла 12 тыс. кв. м.