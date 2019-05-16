Прямой эфир

В Ленобласти площадь пожара на складах с бензином достигла 12 тыс. м

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Складские помещения с цистернами с бензином, а также хозяйственные постройки загорелись в Свердловском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области, сообщили в управлении регионального МЧС.

Площадь пожара уже достигла 12 тыс. кв. м. Возгоранию присвоен третий уровень сложности.

Как отмечает ТАСС, сигнал о пожаре на складе по улице Петрозаводской, дом 10 (поселок Острино) поступил в 23:30 15 мая. В данном помещении складировались цистерны с бензином по 50 куб.м каждая.

Позже стало известно о возгорании строительных вагончиков и хозпостроек.

К ликвидации пожара привлечено 55 человек и 14 единиц техники. О пострадавших пока не сообщалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Гидрометцентре спрогнозировали прекращение лесных пожаров из-за дождей
В Иркутском колледже эвакуировали более 160 человек из-за пожара

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017