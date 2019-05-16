В Ленобласти площадь пожара на складах с бензином достигла 12 тыс. м

Складские помещения с цистернами с бензином, а также хозяйственные постройки загорелись в Свердловском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области, сообщили в управлении регионального МЧС.

Площадь пожара уже достигла 12 тыс. кв. м. Возгоранию присвоен третий уровень сложности.

Как отмечает ТАСС, сигнал о пожаре на складе по улице Петрозаводской, дом 10 (поселок Острино) поступил в 23:30 15 мая. В данном помещении складировались цистерны с бензином по 50 куб.м каждая.

Позже стало известно о возгорании строительных вагончиков и хозпостроек.

К ликвидации пожара привлечено 55 человек и 14 единиц техники. О пострадавших пока не сообщалось.