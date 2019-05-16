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Создатели «Коридора бессмертия» обсудили подходы к созданию фильмов о войне

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Фото: Каропрокат
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Создатели фильма «Коридор бессмертия» и эксперты обсудили, как помирить жанр и достоверность. Круглый стол на эту тему состоялся в пресс-центре МИЦ «Известия».

«Коридор бессмертия» рассказывает о том, как во время обороны Ленинграда зимой 1943 года под огнем немецкой артиллерии за 17 дней была построена железнодорожная линия Поляны–Шлиссельбург длиной 33 км, которая доставляла в город три четверти грузов. Железнодорожники назвали ее «коридором смерти».

Фильм имеет документальную основу, его герои — прототипов. И режиссер Федор Попов, по мнению экспертов, сумел соблюсти баланс между правдивостью и зрелищностью.

«Только один подход применим — очень уважительный к нашей истории», — сказал режиссер, комментируя принцип работы над картиной.

«Я уверен, что нельзя на тему войны сделать просто боевик, который посмотрел и забыл. И просто просветительское, скучное кино тоже не нужно. Важно найти эту грань, создать многогранный глубокий фильм, который можно смотреть многократно», — отметил кандидат исторических наук и методист Музея Победы Дмитрий Суржик.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Только правда: каким должно быть кино о Великой Отечественной

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