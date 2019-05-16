Прямой эфир

Эксперты спрогнозировали скорую отмену санкций Украины против России

0
Фото: ТАСС/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С приходом к власти нового украинского руководства логичным решением будет отмена антироссийских санкций, так как прежде всего они бьют по самим украинцам. Об этом «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

15 мая стало известно о том, что Киев ввел новые ограничения, в том числе запретив поставки некоторых товаров и введя специальные пошлины на импорт из России, которые начнут действовать с 1 августа.

В Москве такое решение назвали очередной подножкой новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

«Это можно назвать последней пакостью собственному народу и производственно-промышленному комплексу страны. А также это очередная свинья Владимиру Зеленскому, чтобы ему было тяжелее начинать работу. Но после инаугурации и формирования нового кабмина все эти решения, я уверен, будут отменены в пользу украинского народа. Зеркально сейчас нам реагировать не стоит», — сказал Водолацкий.

С ним согласны и другие эксперты, которые отмечают, что у Украины нет возможностей для организации собственного производства для замены российских товаров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Запретный ввоз сладок: новые власти Украины должны снять санкции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме прокомментировали новые санкции Украины
На Украине уточнили новые санкции против России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017