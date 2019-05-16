Эксперты спрогнозировали скорую отмену санкций Украины против России

С приходом к власти нового украинского руководства логичным решением будет отмена антироссийских санкций, так как прежде всего они бьют по самим украинцам. Об этом «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

15 мая стало известно о том, что Киев ввел новые ограничения, в том числе запретив поставки некоторых товаров и введя специальные пошлины на импорт из России, которые начнут действовать с 1 августа.

В Москве такое решение назвали очередной подножкой новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

«Это можно назвать последней пакостью собственному народу и производственно-промышленному комплексу страны. А также это очередная свинья Владимиру Зеленскому, чтобы ему было тяжелее начинать работу. Но после инаугурации и формирования нового кабмина все эти решения, я уверен, будут отменены в пользу украинского народа. Зеркально сейчас нам реагировать не стоит», — сказал Водолацкий.

С ним согласны и другие эксперты, которые отмечают, что у Украины нет возможностей для организации собственного производства для замены российских товаров.

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Запретный ввоз сладок: новые власти Украины должны снять санкции