Третьяк сравнил матч с Италией с тренировкой для сборной России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что матч сборных России и Италии на групповом этапе ЧМ больше походил на тренировочную игру.

Встреча россиян с итальянцами состоялась 15 мая в Братиславе и завершилась самой крупной победой в истории сборной России — 10:0.

«К такому матчу можно относиться как к тренировочному. Итальянская команда на этом турнире выглядит не очень сильно, много шайб пропускает. Матч как тренировка к следующей игре: ребята отрабатывают игру в пас, взаимодействия — это очень важно», — цитирует Третьяка ТАСС.

Он добавил, что к матчу с Латвией сборная России подходит в хорошем настроении.

В свою очередь, российский нападающий Александр Овечкин, отличившийся в игре с Италией заброшенной шайбой и результативной передачей, заявил, что ему жаль итальянцев.

«Конечно, это добавляет уверенности, но жалко ребят, которые играли против нас. Они старались, молодцы, хотя уровень мастерства виден сразу», — сказал хоккеист.