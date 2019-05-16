Трамп запретил представляющие угрозы для инфраструктуры США сделки

Исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз, подписан президентом США Дональдом Трампом в среду, 15 мая. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент... подписал исполнительный указ «Защита цепей поставок информационных и коммуникационных технологий и служб», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что таким образом Трамп выполняет свое обещание по защите информационных и коммуникационных технологий и служб в США.

Согласно указу, администрация США может запрещать коммерческие сделки, если признает в них угрозу для национальной безопасности страны.

22 февраля пользователи социальной сети обвинили Трампа в непонимании работы технологий после того, как он призвал американские компании быстрее проводить внедрение технологий 5G и 6G. Пользователи отмечают, что 6G может появиться только через несколько лет.