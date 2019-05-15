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«Роснефть» прокомментировала приостановку проекта ВНХК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Компания «Роснефть» прокомментировала решение о приостановке проекта по строительству Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) на Дальнем Востоке.

В сообщении пресс-службы, опубликованном 15 мая, поясняется, что капиталовложения в проект оценивались в общей сложности в 1,5 трлн рублей и «Роснефть» долгое время прилагала усилия для получения поддержки на федеральном уровне. Однако за последние годы в Налоговый кодекс было внесено около 50 изменений, «прямо и негативно влияющих на инвестиционные проекты в нефтепереработке и нефтехимии», подчеркнули в компании.

Там отметили, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, «Роснефть» готова продолжать диалог с органами исполнительной власти, чтобы выработать эффективную экономическую модель для строительства ВНХК. В частности, компания поддерживает инициативы российского вице-премьера Юрия Трутнева по стимулированию стратегических проектов на Дальнем Востоке.

«Привлечение российских и международных инвестиций в рамках проекта ВНХК будет способствовать созданию десятков тысяч квалифицированных рабочих мест, обеспечению условий для развития смежных производств. При наличии привлекательных и гарантированно стабильных фискальных и регуляторных условий «Роснефть» и ее партнеры будут готовы вернуться к реализации проекта ВНХК», — заключили в компании.

Эксперты, комментируя решение «Роснефти» о приостановке проекта, упрекнули российское правительство и фискальные ведомства в том, что они не оценили стратегические долгосрочные интересы страны.

Так, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что проект ВНХК не смог достичь уровня рентабельности аналогичных нефтехимических проектов, реализуемых в США и на Ближнем Востоке, из-за отсутствия в России стабильного налогового режима, а также в связи с тем, что решение о проведении налогового маневра в нефтяной отрасли было принято властями в одностороннем порядке.

«Для государства странно отказывать в поддержке проекту, который не только предоставил бы нам возможность чрезвычайно выгодно монетизировать сырье из Восточной Сибири, но и открыл бы для нас рынки Китая и стран АТР, которые являются основными потребителями нефтехимической продукции», — отметил он.

Аналогичной точки зрения придерживается и экономист Никита Кричевский. По его словам, Минфин проявил «фискальный фанатизм», не задумываясь о развитии реального сектора экономики. Он пояснил, что в результате налогового маневра цена на нефть фактически оказалась приравнена к мировой, что привело к радикальному пересмотру рентабельности всего нефтеперерабатывающего сегмента. Сам регулятор к этому, однако, оказался не готов.

В свою очередь директор «Инфо-ТЭК Терминал» Рустам Танкаев отметил, что рассматривать большой налоговый маневр без учета комплекса других регуляторных изменений нельзя. В их числе и введение ручного регулирования цен на нефтепродукты и объемы поставок на российский внутренний рынок, и одностороннее повышение акцизов за счет нефтяных компаний.

«Пример ВНХК — яркая иллюстрация того, что в России создается налоговая система, которая душит экономику. В свое время известный публицист Александр Привалов назвал этот феномен «бюджетобесией». Некоторые ведомства пытаются улучшить инвестиционный климат с помощью безадресных открытых писем, а не в форме действенных системных мер. И это несмотря на то, что президент страны не раз уже призывал к формированию эффективных стимулов для стратегических инвестиционных проектов», — заявил со своей стороны директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Проект ВНХК предполагал строительство нефтехимического комплекса в районе пади Елизарова Партизанского муниципального района Приморского края. Первая очередь ВНХК предусматривала строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью 12 млн т нефти в год, вторая — нефтехимического комплекса мощностью 3,4 млн т нефти в год. Предварительная оценка суммы средств, необходимых для реализации проекта ВНХК, включая инвестиции в строительство инфраструктурных объектов, составляет более 700 млрд рублей.

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