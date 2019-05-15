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Немецкая подлодка задела морской грунт во время нахождения на базе в Норвегии

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Фото: Global Look Press/Carsten Rehder/dpa
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В Норвегии во время совершения маневров в гавани военно-морской базы Хоконсверн немецкая подводная лодка U36 задела грунт, сообщает ТАСС в среду, 15 мая.

Отмечается, что после инцидента подлодка находится на ходу и способна маневрировать.

U36 обследовал водолаз, сейчас изучаются сделанные им снимки.

Масштаб повреждений еще предстоит выяснить.

15 ноября 2017 года пропала дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа. Сообщалось, что причиной гибели подлодки стал взрыв на борту.

Субмарина была обнаружена 17 ноября 2018 года. На следующий день ВМС Аргентины опубликовали в Twitter первые фото найденной подлодки.

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