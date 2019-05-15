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Меркель заявила о невозможной безопасности Европы без России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Безопасность в Европе в долгосрочной перспективе невозможна без России, поэтому Германии стоит «поддерживать критический диалог» с Москвой. Такое заявление в среду, 15 мая, сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет газета Sudkurier.

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Меркель выступила с речью в городе Равенсбурге на мероприятии в память об умершем в 2014 году немецком политике Андреасе Шоккенхоффе.

Во время выступления канцлер отметила важность контактов с РФ, но призвала не закрывать глаза на присоединение Крыма к России и на другие действия Москвы, которые якобы затронули «сущность международного права», уточняет ТАСС.

Помимо этого Меркель в очередной раз высказалась за сохранение ядерной сделки с Ираном и предупредила об опасности протекционизма в мировой политике.

«Торговые войны в конечном итоге знают только проигравших. Полагать, что Германия сможет чего-то добиться, если мы не сохраним сплоченность [в Европе], — заблуждение», — подчеркнула она.

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