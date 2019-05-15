Полицейские открыли огонь при задержании двоих подозреваемых в Москве

Сотрудники полиции в Москве 15 мая пытались задержать подозреваемых в нападении на офис одной из столичных фирм. Злоумышленники оказали сопротивление, и полицейские открыли огонь.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена автомашина с подозреваемыми, которые пытались скрыться и оказали полицейским активное сопротивление. <…> Сотрудниками было применено табельное оружие. Двое подозреваемых задержаны, один из них с ранением направлен в медицинское учреждение», — приводит «РИА Новости» слова главы пресс-службы столичного главка МВД Юрия Титова.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК России «Разбой». Выясняются обстоятельства инцидента, ведется розыск соучастников задержанных.

Пятеро неизвестных в масках 15 мая ворвались в офис московской фирмы и похитили сумку с крупной денежной суммой. Они угрожали предметами, похожими на огнестрельное оружие, и были в масках.

Ранее 15 мая сообщалось, что воронежский суд вынес приговор четверым молодым людям, которые избили распространителя наркотиков битой и отрезали ему палец. В общей сложности осужденные получили более 24 лет тюремного заключения.