«Транснефть» согласилась компенсировать ущерб из-за загрязнения в «Дружбе»

Компания «Транснефть» готова компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом в среду, 15 мая, журналистам заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий в правительстве вопросы топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

«Транснефть» занимает очень конструктивную позицию и, понятно, готова реальный ущерб, который причинен и нашим нефтяным компаниям, компенсировать», — цитирует его ТАСС.

8 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил журналистам, что никаких неверных действий в руководстве «Транснефти» по ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» зафиксировано не было. Такой вывод содержится в докладе главы Минэнерго России Александра Новака.

7 мая Новак сообщил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в «Дружбе». Речь идет о гендиректоре «Петронефть Актив» Владимире Жоголеве, заместителе директора компании «Магистраль» Сергее Баландине, гендиректоре «Нефтеперевалки» Светлане Балабай и ее заместителе Рустаме Хуснутдинове. Вечером того же дня они были арестованы по решению Самарского районного суда. Еще двух фигурантов дела Следственный комитет России объявил в розыск.

Резкое ухудшение качества топлива в трубопроводе 19 апреля заметила белорусская сторона. В компании «Белнефтехим» заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в разы превышает допустимые значения.

Утром 30 апреля Белоруссия полностью прекратила прием российской нефти. В тот же день стало известно, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что этот инцидент нанес стране очень серьезный материальный и имиджевый ущерб.

6 мая украинская компания «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит чистой российской нефти в ЕС по трубопроводу «Дружба», так как топливо начало поступать с белорусской станции «Мозырь» в направлении Украины.