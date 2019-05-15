Орловские следователи проверяют видео избиения полицейским человека

В Орловской области проводится доследственная проверка по факту противоправных действий сотрудника полиции, который в служебном помещении применил физическое насилие к неустановленному мужчине.

Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения, запись с нее была обнародована. Об этом сообщает InfoOrel.ru. В настоящее время устанавливаются все участники и обстоятельства избиения. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В конце апреля управление Следственного комитета (СК) по Московской области предъявило обвинение трем оперуполномоченным 2-го отдела полиции «Орехово-Зуевское» в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека