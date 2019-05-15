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Росавтодор обновит площадки для отдыха водителей грузовиков

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Фото: ТАСС/Павел Головкин
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В России до 2024 года планируют создать сеть площадок для отдыха водителей большегрузных автомобилей. Такую программу разрабатывает Росавтодор, рассказали «Известиям» в агентстве.

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Старые площадки, которых на федеральных трассах насчитывается порядка 1,8 тыс., обновят и оборудуют столами и скамейками для отдыха, теплыми туалетами, освещением. Сейчас таких мест не хватает, из-за чего не выполняются требования режима труда и отдыха водителей. Эксперты оценили стоимость новых объектов придорожного сервиса в сумму до 1,5 млрд рублей.

Также будут переобустроены существующие площадки, большинство из которых не соответствует требованиям. На первом этапе планируется реконструировать все существующие площадки, на втором –– построить около 100 новых. Все они будут бесплатными для пользователей.

Проект Росавтодора предусматривает на новых площадках наличие освещения, теплых туалетов, столов и скамеек для отдыха и приема пищи, мусоросборников и прочих благ цивилизации. Расстояние между площадками отдыха, согласно документу, должно варьироваться от 20 до 50 км в зависимости от категории дороги и типа площадки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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