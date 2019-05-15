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Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении кори в Европе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Эпидемиологическая ситуация по кори в Европе ухудшается, сообщили в среду, 15 мая, в Роспотребнадзоре со ссылкой на последние данные ВОЗ.

По данным ведомства, с января по апрель в странах ЕС, а также государствах, граничащих с Россией, было зарегистрировано более 51 тыс. случаев заражения этой инфекцией.

Среди наиболее неблагополучных по кори стран Роспотребнадзор назвал Украину (34,2 тыс. случаев заражения); Казахстан (5,3 тыс.), Грузию (2,9 тыс.); Киргизию (1,5 тыс.); Македонию (829 случаев); Литву (329 случаев); Боснию и Герцеговину (327 случаев) и Болгарию (236 случаев).

Отмечается, что с 1 апреля в России проходит так называемая подчищающая иммунизация: против кори привито уже более 400 тыс. человек, в том числе более 75 тыс. детей. В ведомстве добавили, что большинство зарегистрированных случаев заболевания в России обусловлены завозом инфекции из-за рубежа.

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