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Комитет Рады предложил шесть дат для инаугурации Зеленского

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Регламентный комитет Верховной рады 15 мая рассмотрел семь проектов постановлений по дате инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Шесть из них содержат даты 17, 19, 20, 26, 28 мая (одна дата фигурирует сразу в двух документах), а еще одно постановление предлагает провести торжества в два этапа — 19 мая в сессионном зале Рады и 3 июня на стадионе «Олимпийский», сообщает РБК.

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Уточняется, что депутатам рекомендовали голосовать по каждому предложению.

«Ни одно из постановлений не имеет таких недостатков, которые бы сделали невозможным рассмотрение в Верховной раде», — сказал первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник.

Верховная рада рассмотрит вопрос о дате инаугурации Зеленского на пленарном заседании 16 мая.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенко, чьи полномочия заканчиваются в мае.

По законодательству инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов ЦИК, то есть не позднее 3 июня. При этом точную дату инаугурации определяет парламент отдельным постановлением. Сам Зеленский настаивает на 19 мая.

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