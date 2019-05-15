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МЧС предупредило москвичей о грозе и шквалистом ветре

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) выпустило экстренное предупреждение для жителей Московского региона. В нем сообщается о непогоде, которая продержится до утра 16 мая.

Прогнозируется сильный дождь с грозой. Шквалистый ветер может достигать 12–17 м/с.

«Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении МЧС. Москвичей просят не укрываться под деревьями и, по возможности, не приближаться к рекламным щитам.

В ведомстве также рекомендовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других машин. Кроме того, рекомендовано парковать транспортные средства вдали от деревьев и шатких конструкций.

Ранее сообщалось, что в Москве 15 мая ожидается облачная погода, временами дождь и до 22 градусов тепла.

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