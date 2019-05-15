ЦОДД предупредил водителей о пробках в Москве из-за непогоды
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил московских водителей о возможных пробках на дорогах в связи с непогодой.
Водителям также посоветовали пользоваться метрополитеном. Если поездки на автомобиле не избежать, жителям и гостям столицы порекомендовали не парковаться около деревьев, слабо закрепленных конструкций и щитов.
«И да пребудет с вами крепкий зонт», — цитирует сообщение центра телеканал «Звезда».
В среду, 15 мая, в Москве ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.
Накануне в ЦОДД рассказали, что главной причиной аварий на московских дорогах является превышение скорости. В большинстве случаев оно ведет к летальному исходу.