ЦОДД предупредил водителей о пробках в Москве из-за непогоды

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил московских водителей о возможных пробках на дорогах в связи с непогодой.

Водителям также посоветовали пользоваться метрополитеном. Если поездки на автомобиле не избежать, жителям и гостям столицы порекомендовали не парковаться около деревьев, слабо закрепленных конструкций и щитов.

«И да пребудет с вами крепкий зонт», — цитирует сообщение центра телеканал «Звезда».

В среду, 15 мая, в Москве ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Накануне в ЦОДД рассказали, что главной причиной аварий на московских дорогах является превышение скорости. В большинстве случаев оно ведет к летальному исходу.