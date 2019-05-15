Папа в Коми забрал из детского сада чужую дочку

В Усть-Вымском районе Коми мужчина забрал из детского сада «Сказка» не своего ребенка. Папа пришел 8 мая, когда старшая группа была на прогулке, посадил в машину и увез, как он думал, собственную дочку.

Только возле дома невнимательный отец обнаружил, что это чужая девочка. Он просто перепутал детей. В это время заведующая учреждением уже сообщила полицейским о похищении воспитанницы, передает ИА FlashNord.

Однако мужчина быстро вернул ребенка в детский сад. При этом он был трезвым. Свой поступок папа объяснил тем, что его родная шестилетняя дочь очень похожа на девочку, которую он забрал.