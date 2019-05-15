Британский ученый заявил о расшифровке легендарного манускрипта Войнича

Лингвист Бристольского университета в Великобритании доктор Джерард Чешир объявил, что знает, как расшифровать легендарные рукописи Войнича. Об этом сообщает Romance Studies.

Манускрипт был написан в XV веке неизвестным автором на непонятном языке.

По словам Чешира, документ написали доминиканские монахини в качестве справочного материала для королевы Арагона Марии Кастильской (1401–1458). Она была родственницей Екатерины Арагонской.

Чешир утверждает, что ему удалось расшифровать текст.

«Манускрипт был написан на прото-романском языке. Его повсеместно использовали в Средиземноморье во времена Средневековья, но на нем почти никто не писал, поскольку латынь оставалась языком знати, церкви и государства. Поэтому этот язык бесследно исчез», — заявил британский лингвист.

Ученые на протяжении многих лет пытались прочитать уникальные символы, с помощью которых была написана рукопись. Однако разгадать текст до сих не удавалось. Чешир же заявил, что нашел ключ к расшифровке всего за две недели.

Он отметил, что осталось лишь использовать полученные данные для перевода рукописи. На это может уйти много времени, так как в манускрипте более 200 страниц.

Манускрипт Войнича является одной из самых загадочных средневековых рукописей. Он был обнаружен в 1912 году польским книготорговцем Уилфридом Войничем, который купил несколько средневековых томов на распродаже в Римской коллегии (академии иезуитов).

Ранее сообщалось, что другой сотрудник Бристольского университета, Майкл Ричардсон, случайно обнаружил в местной библиотеке фрагменты рукописи XIII века, повествующей о подвигах короля Артура и волшебнике Мерлине.