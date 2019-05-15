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Медведчук назвал Порошенко работавшим на раскол Украины президентом

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что подписание президентом страны Петром Порошенко закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» является воплощением политики раскола, которой глава государства придерживался пять лет. Об этом в среду, 15 мая, пишет ТАСС.

«Президент, который шел к власти под лозунгом «Единая страна», все пять лет работал на раскол Украины. Именно по отмашке Порошенко Верховная рада в ура-патриотическом угаре одно за другим принимала антинародные, антиукраинские решения», — заявил Медведчук.

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Он добавил, что закон о языке грубо нарушает статьи 10, 11 и 22 конституции Украины. «В многонациональном государстве, которым является Украина, принятие такого закона крайне опасно: оно ведет к расколу страны и общества. Что, по сути, и произошло», — подчеркнул Медведчук.

Ранее в среду Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ закрепляет за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране. Законопроект был принят Верховной радой на пленарном заседании 25 апреля.

Закон о языке подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания. Таким образом, фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины.

Предполагается, что следить за его исполнением будут так называемые языковые инспекторы, которые смогут, в частности, присутствовать на заседаниях в госорганах и назначать размеры штрафов за нарушения.

В свою очередь, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать вводимые языковые изменения после вступления в должность.

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