США могут отложить введение пошлин на импортные автомобили

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отложить на срок до 180 дней введение пошлин на импортные автомобили. Об этом 15 мая сообщает телеканал CNBC на своей странице в Twitter.

«Администрация Трампа отложит тарифы на авто на срок до шести месяцев», — говорится в сообщении. Решение должно быть принято до 18 мая, отмечается в материале телеканала.

Отмечается, Трамп считает пошлины способом влияния на экономических партнеров на переговорах. Однако американский лидер рискует спровоцировать новые торговые конфликты, если одобрит введение тарифов. Например, Евросоюз уже подготовил список таможенных пошлин, которые будут введены в ответ на действия Трампа, пишет CNBC.

США в конце марта 2018 года ввели 25-процентные ввозные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий. Для ЕС, Канады и Мексики пошлины начали действовать с 1 июня того же года. В ответ Еврокомиссия ввела в действие дополнительные пошлины в размере 25% на импорт ряда товаров из США.

Позже американский президент не исключил введение пошлин в 20% на автомобили из Евросоюза и заявил, что Вашингтон примет новые меры в отношении стран, установивших торговые пошлины на американские товары.