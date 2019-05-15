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Почти 2,3 тыс. га леса выгорело в Тюменской области

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С начала пожароопасного сезона в Тюменской области зафиксировано 88 лесных пожаров. Огонь охватил площадь 2,29 тыс. га.

По данным департамента лесного комплекса, в основном причиной пожара становится поведение людей. В частности, в Уватском районе причиной возгораний стал пал сухой травы. Власти напоминают, что при действии особого противопожарного режима в регионе запрещено разводить костры и сжигать мусор. Штраф для физических лиц составляет до 5 тыс. рублей, пишет megatyumen.ru.

Новые очаги возгораний выявляют с помощью беспилотников и камер видеонаблюдения. Кроме того, проводится наземное и воздушное патрулирование лесов.

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