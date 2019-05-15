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Путин по-немецки поблагодарил президента Австрии за приглашение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин ответил на немецком языке на приглашение австрийского коллеги Александра Ван дер Беллена посетить Зальцбургский фестиваль – 2020, которому в 2020 году исполнится 100 лет.

Ван дер Беллен подчеркнул, что «по случаю этого юбилея, безусловно, будут очень интересные пункты программы», передает 15 мая RT. Также он поблагодарил Путина за приглашение посетить Сочи.

«Я тоже благодарю вас за приглашение», — ответил российский лидер по-немецки.

Ранее 15 мая Путин заявил в ходе переговоров с Ван дер Белленом в Сочи, что двусторонние отношения Москвы и Вены развиваются практически по всем направлениям.

Для Ван дер Беллена это первый визит в Россию в качестве президента Австрии. Он принял участие в открытии российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог».

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