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Тридцатиградусная жара в Казани побила вековой рекорд

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Гидрометцентр Татарстана зафиксировал 14 мая очередной абсолютный максимум температуры воздуха, побивший температурный рекорд 1914 года. На авиационной метеостанции «Казань-Сокол» столбик термометра во вторник поднялся до 30,6 градуса тепла, а на авиационной метеостанции «Казань-аэропорт» — до 30,2 градуса.

Согласно данным республиканских синоптиков, предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха в Казани в этот день, зафиксированный в 1914 году, составил +30,0 градуса. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Напомним, испанская газета El Pais 2 мая публиковала список самых сложных для жизни городов. Отмечается, что он создавался на основе данных о температурных рекордах. Первое место в рейтинге занял российский город Якутск и село Оймякон.

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