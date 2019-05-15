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Путин и Ван дер Беллен раскритиковали санкции против России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Антироссийские санкции, введенные Западом, мешают отношениям между странами, заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 15 мая, на сочинской пресс-конференции после переговоров с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

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«Санкции всегда мешают. Это нелегитимные действия, производимые в обход Совета Безопасности ООН. Только Совет Безопасности ООН может вводить такие ограничения, а все остальное является нелегитимным», — цитирует российского лидера «РИА Новости».

Он обратил внимание, что из-за ограничительных мер страны Европы потеряли «десятки миллиардов евро», в то время как Россия терпит ущерб «в меньшей степени».

По словам Путина, Москва готова к «гибкому поведению» и компромиссам, но только не за счет своих фундаментальных и национальных интересов.

В свою очередь, президент Австрии подтвердил, что санкции в отношении России «причиняют всем вред». Он напомнил, что для введения ограничений были «политические предпосылки», в частности ситуация с Крымом.

«Ситуация, если на нее смотреть чисто экономически, неудовлетворительна. И я не думаю, что кто-то будет с этим спорить», — подытожил Ван дер Беллен.

Отношения России и Евросоюза ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине и присоединения Крыма к РФ. США и европейские страны также возложили на Москву ответственность за военный конфликт на востоке Украины и ввели санкции.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

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