Коллекцию сокровищ из гробницы Тутанхамона выставят в Лондоне

Лондон станет третьим городом, куда привезут уникальную коллекцию сокровищ из гробницы Тутанхамона. Об этом в среду, 15 мая, рассказал куратор выставки и известный египетский археолог Захи Хавасс.

«Выставка не только подарит публике возможность взглянуть на самые значимые артефакты в истории человечества, но и познакомиться с одной из самых живучих и интересных легенд», — цитирует «РИА Новости» директора музея современного искусства Саатчи Филиппу Адамс.

Фараон Тутанхамон правил Древним Египтом в эпоху Нового Царства на протяжении десяти лет. Всему миру он стал известен благодаря очень богатой гробнице, которую не разворовали грабители, историей о «проклятье» фараона и необычной историей смерти, напоминает телеканал «Звезда».

Усыпальницу Тутанхамона открыл в Долине царей в 1922 году известный британский археолог Говард Картер. В честь столетия открытия гробницы большая часть сокровищ отправилась в «кругосветное путешествие» по десяти крупнейшим музеям мира. Это единственная возможность для жителей США, некоторых стран Азии и Европы увидеть артефакты, так как в 2022 году их передадут на вечное хранение в новый музей, строящийся рядом с Великой пирамидой в Гизе.

Сокровища уже побывали в Лос-Анджелесе и Париже. В Лондоне коллекция будет находиться с ноября 2019 по март 2020 года.

В декабре 2018 года в Египте обнаружили захоронение жреца одного из храмов времен фараонов V династии Древнего Египта возрастом 4 тыс. лет. На стенах — разноцветные фрески, изображающие самого жреца со своей матерью, женой и детьми. В скальной породе внутри двухъярусного захоронения высечено несколько десятков скульптур.