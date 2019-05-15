Путин обвинил США в попытках недобросовестной конкуренции

Попытки США разрушить договоренности и проекты с участием России, включая строительство газопровода «Северный поток – 2», это проявление недобросовестной конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 15 мая, на пресс-конференции по итогам российско-австрийских переговоров в Вене.

«Под предлогом различных политических причин на самом деле предпринимаются попытки недобросовестной конкуренции. Ничего больше за этим не стоит», — цитирует российского лидера «РИА Новости».

Ранее 14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Согласно законопроекту, лицам, которые принимают участие в строительстве «Северного потока – 2» и сдают в аренду суда для прокладки морских частей трубопроводов, запретят въезд в США, а также заморозят их активы.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных и прямых поставок голубого топлива в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года.

Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.