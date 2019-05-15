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Новый альбом Rammstein «утек» в Сеть до релиза

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Фото: Global Look Press/Daniel Knighton/ZUMAPRESS
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Новый студийный альбом немецкой рок-группы Rammstein слили в Сеть до официального релиза. Об этом пишет портал hasitleaked.com.

О возможности найти альбом в соцсетях сообщили и поклонники музыкантов. Вместе с тем название пластинки до сих пор неизвестно. Ее официальный релиз намечен на 17 мая, сообщает телеканал «360». Официально в этом году были выпущены две песни и сняты два клипа.

Как напоминает «Газета.ру», предыдущий альбом группы — Liebe ist für alle da — вышел в 2009 году.

Концертный тур Rammstein стартует 27 мая в немецком Гельзенкирхене. После этого музыканты отправятся в Испанию, Швейцарию, Данию, Нидерланды, Францию, Великобританию, Бельгию и другие страны. В Москве группа выступит 29 июля в «Лужниках».

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