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Создатели фильма «Коридор бессмертия» рассказали о достоверности происходящего на экране

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Создатели фильма «Коридор бессмертия», который вышел в прокат 8 мая 2019 года, обсудили 15 мая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» достоверность происходящего на экране.

По мнению сценариста картины Дмитрия Каралиса, для создателей фильма было важно найти героев, чья судьба была бы интересна зрителям и через которых можно увидеть всю историческую картину.

«За моей спиной — два книжных шкафа, один из которых заполнен папками с материалами и воспоминаниями участников. Там изложена вся фактология. Люди писали после войны о том, что они переживали, какие были коллизии, какие отношения. Конечно, без этого огромного числа документов, которые мне передали ветераны или которые я нашел сам в архивах, сценарий бы не состоялся или был бы неправдив», — подчеркнул он.

Кандидат исторических наук и методист Музея Победы Дмитрий Суржик отметил, что некоторый элемент вымысла имеет право на существование в художественном кино, в то же время он не может распространяться дальше имен или отдельных героев. «Исходя из этого, фильм «Коридор бессмертия» стоит назвать полудокументальным. Говорить о том, что было и чего не было, можно, только опираясь на документы. Поэтому было бы важно не просто снять этот фильм, но и предоставить доступ к документам», — сказал он.

Фильм «Коридор бессмертия» вышел в широкий прокат 8 мая 2019 года. Картина посвящена малоизвестным фактам строительства и эксплуатации железнодорожной магистрали, построенной в тяжелейших условиях за 17 дней под огнем противника сразу после прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года. По этой дороге в осажденный город было перевезено 75% всех грузов. Остальное дала ладожская Дорога жизни. Прототипами многих героев фильма являются реальные участники событий. Историческим и литературным консультантом фильма стал Даниил Гранин, писатель, фронтовик, почетный гражданин Санкт-Петербурга.

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