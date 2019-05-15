Новый стадион построят в подмосковном Рошале в 2021 году

В городе Рошаль (Московская область) в 2021 году планируют открыть новый стадион. Об этом сообщает пресс-служба областного минстроя.

На данный момент комитет по архитектуре и градостроительству согласовал техническое задание на строительство объекта. Об этом пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По словам главы областного минстроя Руслана Тагиева, после согласования начнутся следующие этапы подготовки конкурсной документации на проведение проектно-изыскательных работ.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году, отметил Тагиев.

Ранее сообщалось о том, что в Московской области к 2020 году планируют достроить арену для регби. Вместимость объекта будет составлять свыше 8 тыс. человек.