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Новый стадион построят в подмосковном Рошале в 2021 году

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В городе Рошаль (Московская область) в 2021 году планируют открыть новый стадион. Об этом сообщает пресс-служба областного минстроя.

На данный момент комитет по архитектуре и градостроительству согласовал техническое задание на строительство объекта. Об этом пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По словам главы областного минстроя Руслана Тагиева, после согласования начнутся следующие этапы подготовки конкурсной документации на проведение проектно-изыскательных работ.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году, отметил Тагиев.

Ранее сообщалось о том, что в Московской области к 2020 году планируют достроить арену для регби. Вместимость объекта будет составлять свыше 8 тыс. человек.

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