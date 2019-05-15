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Экс-премьер Франции выступит на Столыпинском форуме в Москве

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Фото: Global Look Press/Panoramic/ZUMAPRESS
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В Столыпинском форуме, который пройдет в конце мая в Москве, примут участие бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон и депутат израильского Кнессета Одед Форер. Об этом «Известиям» сообщили организаторы мероприятия.

Фийон был министром труда, затем министром образования Франции, а с 2007 по 2012 годы возглавлял правительство страны при президенте Николя Саркози. Форер — бывший морской офицер, юрист, основатель компании CEO Strategy. С 2015 года является депутатом Кнессета от партии «Наш дом — Израиль».

Второй Столыпинский форум «Стратегии для России» пройдет в Москве 22–23 мая. На нем впервые будет представлена «дорожная карта» по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики России, разработанная в соответствии с поручением президента.

Кроме того, на форуме будет обсуждаться вопрос перехода России от пассивной экономической политики к политике роста, а также реальные проблемы и реальный потенциал роста отечественной экономики. Ожидается выступление более 200 авторитетных спикеров.

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