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Пришедшего в казанскую гимназию с оружием подростка отправили под домашний арест

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Фото: ТАСС/Диана Самохина
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Ново-Савиновский районный суд Казани поместил под домашний арест 17-летнего подростка, который пришел в гимназию № 7 с ножом и пневматическим пистолетом. Об этом в среду, 15 мая, сообщили агентству ТАСС в суде.

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«Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 июля, на 2 месяца», — постановил судья.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 13 мая. Родители ученицы 10-го класса гимназии позвонили в экстренные службы и рассказали, что один из учеников удерживал своих одноклассников в кабинете. Он сидел за столом учителя с пистолетом и ножом, но не выдвигал никаких требований. Пострадавших в результате происшествия нет.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).

14 мая уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила ввести в школах должность специалиста, который будет анализировать профили учеников в социальных сетях, чтобы выявлять подростков в депрессии и тех, кто может проявлять агрессию.

Кроме того, омбудсмен вспомнила о пакете предложений, который она подготовила совместно с главой Крыма Сергеем Аксеновым и детским омбудсменом Анной Кузнецовой после стрельбы в керченском колледже. Документ содержал предложения о повышении уровня охраны школ, а также об обязательном уведомлении образовательных учреждений о том, что ученику выдано разрешение на оружие.

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