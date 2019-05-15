Разрушение моста стало причиной закрытия дороги в Удмуртии

В Воткинском районе Удмуртии перекрыли дорогу Беркуты–Фертики. Причиной стал разрушенный мост. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Движение автомобилей закрыли с 15 мая до окончания ремонтных работ. В настоящее время объезд возможен по маршруту Гавриловка–Метляки–Фертики, отмечает ИА «Сусанин».

Новый мост для автомобилей и пешеходов построят в Туапсинском районе Краснодарского края. Прежняя переправа была разрушена во время дождей в 2018 году. Смытый мост был полностью демонтирован.