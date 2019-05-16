Зачем россиянам генетические паспорта?

11 марта 2019 года был подписан президентский указ ​«Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности», согласно которому к 2025 году у россиян может появиться генетический паспорт.

Документ содержит два положения, которые касаются создания генетических паспортов для населения России. Первое, это «осуществление генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формирование генетического профиля населения». Второе положение касается создания «условий для проведения генетической паспортизации населения, развития технологий скрининга, генофондов человека, животных и растений». Согласно подписанному указу эти положения будут направлены в том числе на улучшения мер обеспечения химической и биологической безопасности.

На сегодняшний день ДНК анализ широко используется в более 120 странах для расследования преступлений. В случае создания судебно-медицинского паспорта, он позволит установить личность человека, что важно для представителей опасных профессий, а также понадобится для раскрытия преступлений, где на местах катастроф, террористических актов и других преступлений остаются следы ДНК, по которым можно определить жертв и злоумышленников.

Для создания такого паспорта нужен образец крови, слюны или другого биологического материала. В случае необходимости проведения экспертизы и сопоставления ДНК предполагаемого преступника со следами на месте преступлений, криминалисты смогут отравить биоматериал на экспертизу и при помощи специальных реагентов узнать, является подозреваемый преступником или нет.

До 2018 года до 90% реагентов поставлялись в Россию тремя компаниями из США и Германии, и своего производства, соответствующего мировым стандартам, в стране не было. 30 октября 2018 года российская компания «Ниармедик» открыла на территории Калужской области производство реагентов для генетической идентификации личности и установления родства, которое отвечает современному уровню стандартов для криминалистических производств и имеет сертификат ISO 18385. По мнению компании, собственное российское производство должно помочь упростить процедуру создания генетических паспортов.

Также создание генетических паспортов может быть связано со здравоохранением. Возможно, россияне смогут получить документ, в котором будут содержаться подробные сведения о здоровье. Это поможет предупреждать и лечить болезни, что будет выгодно и пациенту, и системе здравоохранения.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой компании «Ниармедик».